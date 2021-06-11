500 yıllık geçmişe sahip 'Tire Beledi' dokuması modaya uyarlanıyor - Son Dakika

500 yıllık geçmişe sahip 'Tire Beledi' dokuması modaya uyarlanıyor

İZMİR - İzmir'de Tire Ticaret Odası tarafından coğrafi işareti alınan, 500 yıldan fazla geçmişe sahip Tire Beledi dokuması, uzman ve akademisyenlerin çalışmalarıyla günümüz modasına uyarlanacak.

Tire'nin önemli kültür miraslarından biri olan Beledi dokumasına coğrafi işaret alabilmek için uzun zamandır çalışmalar yapan Tire Ticaret Odası, dokumanın coğrafi işaretini geçtiğimiz aylarda aldı. Tire Ticaret Odası, coğrafi işaretin ardından şimdi de Tire Beledi dokumasının ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilmesi ve tanıtımı için kolları sıvadı. Yapılan çalışmalar kapsamında uzmanları ve akademisyenleri Tire'ye davet eden oda, onları da çalışmaya dahil ederek, 599 yıldan fazla geçmişe sahip Tire Beledi dokumasının modaya ve günümüz trendlerine uyarlanarak tekrar hayata kazandırılmasını hedefliyor. Orta ve uzun vadede Tire Beledi dokumasını modaya kazandırıp talep oluşturmak isteyen oda, hem ilçe hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tire Ticaret Odasının daveti üzerine geçtiğimiz gün Tire'ye gelen İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Tire Ticaret Odası'nın teşvikiyle Beledi Dokuma Atölyesi kuran dokuma ustası Nurefşan Yaykal'ı ziyaret etti. Tire'deki son Beledi dokuma ustasının torunu olan Nurefşan Yaykal ile dokuma, motifler, renkler, moda ve trendler konusunda fikir alışverişinde bulunan Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, "Tire Beledi dokumasının çok eski bir geçmişi var. Önemli kültürel miraslarımızdan biri. Bu dokumanın coğrafi işaret alması da oldukça önemli. Bizlere düşen bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak. Onun için günümüz yaşantısında, özellikle ev tekstilinde kullanılabilmesi için yeni çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.

"Moda anlamında nasıl hitap edebileceğimiz konusunda fikir sahibi olduk"

Dokuma ustası Nurefşan Yaykal, "Tire Beledi dokuma 15. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş bir dokuma türüdür. Bu benim aile mesleğim. Dedem yıllarca bu meslek ölmesin ve gelecek nesillere aktarılsın diye mücadele etmiş. Ben de bugün Tire Ticaret Odasının teşvikiyle aynı doğrultuda çalışmalar yapıyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesinden Elvan hoca ziyaret etti. Dokumaya ne gibi yenilikler katabiliriz noktasında fikir alışverişi yaptık. Gelecek nesillerin neler beklediği, onlara moda anlamında nasıl hitap edebileceğimiz konusunda fikir sahibi olduk" dedi.

"Adımızı duyuracak, markalaşacak, istihdam sağlayabilecek bir potansiyele ulaşmasını diliyoruz"

Tire Beledi dokumasının ekonomiye tekrar kazandırılmasının oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tire Ticaret Odası Akademik Danışmanı Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen de, "Tire Beledi dokuması coğrafi işaret aldı. Öncelikle Tire'ye, İzmir'e ve tüm ülkemize hayırlı olsun. Hedefimiz bu coğrafi işaretin uluslararası nitelik kazanması ve 500 yıldan fazla geçmişi olan bu dokumanın önce ülke, daha sonra uluslararası pazarlara kazandırılması. Hem bölge ekonomisi hem ülke ekonomisi için, hem adımızı duyuracak hem markalaşacak hem de istihdam sağlayabilecek bir potansiyele ulaşmasını diliyoruz" dedi.

Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı ise, "Tire Ticaret Odası olarak bu kültür mirasımızın coğrafi işaretini alarak tescil ettik. Tabii sadece tescil etmekle işimiz bitmedi. Buradan sonra bu dokumanın modaya ve günümüze uyarlanarak tekrar hayata kazandırılması konusunda akademisyenlerimizin de desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"1980'li yıllardan itibaren belediyemiz tarafından sahip çıkılmıştır"

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da şöyle konuştu:

"1900'lü yılların başına kadar ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan ve zamanla kaybolmaya yüz tutan ilçemize has Beledi dokumasına 1980'li yıllardan itibaren belediyemiz tarafından sahip çıkılmıştır. Biz de göreve başladığımızdan bu yana açtığımız kurslarla Beledi dokumasının tekrar yaygınlaşmasını sağladık ve Tire Ticaret Odası ile iş birliğiyle tescil sürecine Tire Belediyesi olarak gereken katkıyı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz."