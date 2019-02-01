Son Dakika Haberleri: 5000 TL Altın Kaplama Et Yedim #bunadeğermi

5000 TL Altın Kaplama Et Yedim #bunadeğermi

40 dakika önce

Ben Enes Batur, Altın Kaplama 5000 TL civarında et yedik, yenilebilir altın kullanarak altın kaplama et, tavuk, çiğ köfte ve kavurma yaptık, Nusret böyle bir altın kaplama et yapmıştı gerçekten gerekli mi onu test ettik #BunaDeğerMi, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Altın Kaplama 5000 TL civarında et yedik, yenilebilir altın kullanarak altın kaplama et, tavuk, çiğ köfte ve kavurma yaptık, Nusret böyle bir altın kaplama et yapmıştı gerçekten gerekli mi onu test ettik #BunaDeğerMi, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:14 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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