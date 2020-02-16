504 yıllık cami tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
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504 yıllık cami tarihe ışık tutuyor

10 dakika önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ve 504 yıldır ayakta kalan Yunus Paşa Camii, tarihe ışık tutuyor.

504 yıllık cami tarihe ışık tutuyor, System.String[]

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ve 504 yıldır ayakta kalan Yunus Paşa Camii, tarihe ışık tutuyor.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfü Şeyban, yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminden kalma camilerinin yapılarıyla hala ayakta olduğunu ve dönemin tarihi izlerini yansıttığını söyledi.

Taraklı ilçesinde 1516 yılında yapılan Yunus Paşa Cami'nin, 504 yıldan beri ayakta ve hala ibadete açık olduğunu ifade eden Şeyban, "Yunus Paşa Cami'nin girişindeki Türkçe kitabede 1516 tarihi yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam Yunus Paşa tarafından 1516'da yaptırılan Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan, halk arasında Kurşunlu Cami olarak anılır." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1878 yılında kayıtlara geçirilen caminin 1960-1961 yılında restorasyondan geçirildiğini belirten Şeyban, cami çevresindeki mezar taşlarından en eskisinin ise 1746 yıllarına ait olduğunu aktardı.

Şeyban, cami çevresinde 1700 yıllarına ait 13 mezar taşının bulunduğunu kaydetti.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Taraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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