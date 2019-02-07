Son Dakika Haberleri: 507 Paket Sigara Çalan Hırsız Kamerada

507 Paket Sigara Çalan Hırsız Kamerada

9 dakika önce

507 paket sigara çalan hırsız kameradaMUĞLA - Marmaris'te bir kişi girdiği marketten 507 paket sigara çaldı.

507 Paket Sigara Çalan Hırsız Kamerada, System.String[]
507 paket sigara çalan hırsız kamerada

MUĞLA - Marmaris'te bir kişi girdiği marketten 507 paket sigara çaldı. O.U. isimli zanlı polis tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan bir markete giren kişi farklı markalarda 507 paket sigara çaldı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda sigaraları çalan O.U. isimli şahısı sigaralarla birlikte yakalandı. 31 yaşındaki şahıs daha öncede ilçede bulunan bir markette iki şişe alkol çaldığı belirtildi. O.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 6 bin lira değerindeki sigaralar ise işlemlerin ardından market sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Polis, Marmaris, Yerel
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