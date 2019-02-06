Son Dakika Haberleri: 507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı (2)

507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı (2)

58 dakika önce

TUTUKLANDIMarmaris'te marketten sigara hırsızlığı yapıp güvenlik kameralarından kimliğinin tespit edilmesiyle yakalanarak gözaltına alınan Okan Uyanık (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Marmaris'te marketten sigara hırsızlığı yapıp güvenlik kameralarından kimliğinin tespit edilmesiyle yakalanarak gözaltına alınan Okan Uyanık (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:25 Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel
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