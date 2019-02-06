507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı (2)
58 dakika önce
TUTUKLANDIMarmaris'te marketten sigara hırsızlığı yapıp güvenlik kameralarından kimliğinin tespit edilmesiyle yakalanarak gözaltına alınan Okan Uyanık (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Marmaris'te marketten sigara hırsızlığı yapıp güvenlik kameralarından kimliğinin tespit edilmesiyle yakalanarak gözaltına alınan Okan Uyanık (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:25 Kaynak: DHA
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