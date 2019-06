509. Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Saraybosna'dan yola çıktı

Bosna Hersek'in orta kesiminde bulunan Prusac kasabasında düzenlenecek 509. Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar, başkent Saraybosna'daki At Meydanı'ndan yola çıktı.

Boşnakların İslam'a geçmesinin önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına her yıl düzenlenen şenlikler kapsamında, 33 atlı geleneksel kıyafetleri ve taşıdıkları sancaklarla pazar günü düzenlenecek merkezi tören için Prusac'a uğurlandı.

Uğurlama merasimine katılan Saraybosna Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, Saraybosnalı atlıları uğurlama geleneğinin yaklaşık 15 yıldır devam ettiğini anımsatarak, söz konusu atlılara yol üzerinde başka atlıların da katılacağını kaydetti.

Şenliklere katılan Saraybosnalı atlıların en yaşlıları arasında yer alan 69 yaşındaki Avdo Senderovic de 5 asrı aşan bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğine işaret ederek, "Vranica Dağı'ndan Bistrica köyüne indiğimizde köylüler tarafından karşılanıyoruz. Kendileri bizi evlerinde ağırlayarak Boşnakların misafirperverliğinin en güzel örneklerinden birini sergiliyorlar." diye konuştu.

En yaşlı atlı olan 71 yaşındaki Jusuf Pusina, şenliklere 13 yaşındaki torunu Samah Alisah ile katıldığını aktararak, "Bu yıl, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şenliklere torunumla katılıyorum. Kendisinin Ayvaz Dede Şenlikleri geleneğini devam ettireceğinden eminim." ifadesini kullandı.

At Meydanı'ndan uğurlanan atlılar, tarihi Latin Köprüsü'nü geçerek Ferhadiye ve Mareşal Tito caddelerinde ilerledi. Renkli görüntüler oluşturan atlılar çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ayvaz Dede Şenlikleri

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Bosna Hersek'e Osmanlı'nın ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin anısına düzenlenen şenlikler kapsamında, ülkenin farklı şehirlerinden gelen atlılar 29 Haziran'da Karaula kasabasında buluşacak ve aynı günün akşamında Donji Vakuf şehrinde geçiş töreni yapılacak.

Şenliklerin merkezi töreni ise 30 Haziran'da olacak. Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac'taki kuraklığa karşı 40 gün kalarak dua ettiği dağda başlayacak merkezi tören, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğlen namazıyla son bulacak.

Ayvaz Dede kimdir?

Rivayete göre, Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, beş asır önce, kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf şehrinin Prusac kasabasındaki dağa geldi.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu. Bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi.

Bu olayı duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

