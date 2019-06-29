509. Ayvaz Dede Şenliklerine doğru - DONJİ

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'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı

ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik