51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası - Son Dakika
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51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası

01.09.2022 12:11

51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası Gece boyunca darbedip, bıçaklamış Dini nikahlı eşini 51 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı İzmir'in Konak ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşini 51 yerinden bıçaklayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası

Gece boyunca darbedip, bıçaklamış

Dini nikahlı eşini 51 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşini 51 yerinden bıçaklayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde, metamfetamin kullandıktan sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edilirken, gece boyunca kadını darbettiği ve bıçakladığı öğrenildi.

Olay 30 Ağustos günü ilçeye bağlı Lale Mahallesi 2250 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce boşanma aşamasındaki eşini terk edip Diyarbakır'dan izmir'e gelen Havva Ç. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bir arkadaşlarının evine giderek uyuşturucu kullandıkları iddia edilen E.D.'nin uyuşturucu madde kullandıktan sonra Havva Ç.'yi bıçakla rehin aldığı öğrenildi. Talihsiz kadın, rehin alındığı evde darbedilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanırken, Havva Ç., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen Çevirgen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinden suç aleti bıçakla birlikte kaçan E.D., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gece boyunca dehşeti yaşatmış

Öte yandan, zanlı E.D.'nin Havva Ç.'yi, uyuşturucu madde etkisindeyken gece boyu rehin alıp darp ettiği ve bıçakla yaraladığı öğrenildi. Zanlının ifadesinde, Havva Çevirgen ile birlikte metamfetamin adlı uyuşturucu kullandıklarını ve sırayla birbirlerini bıçakla yaraladıklarını söylediği öne sürüldü. Emniyeteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Emre Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası 51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası Dini nikahlı eşi 51 yerinden bıçakladı! Yaşam savaşı veriyor Dini nikahlı eşi 51 yerinden bıçakladı! Yaşam savaşı veriyor
Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Konak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası - Son Dakika

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