51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

51 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile yasa dışı yollardan gitmek isteyen 51 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

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Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile yasa dışı yollardan gitmek isteyen 51 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Ahmetçe Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik "TCSG 28" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38'i Suriye, 2'si Filistin 11'i de Kongo uyruklu olmak üzere 51 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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