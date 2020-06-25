51 evin hasar gördüğü mahalle havadan görüntülendi - Son Dakika

51 evin hasar gördüğü mahalle havadan görüntülendi

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi drone ile görüntülendi.

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi drone ile görüntülendi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03'te Van'ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Can kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da depremin etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu. Meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde ise 51 ev hasar gördü. Büyük çoğunluğunda kısmi hasar oluşan mahalle havadan görüntülendi. - VAN

Gürpınar, Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 51 evin hasar gördüğü mahalle havadan görüntülendi - Son Dakika
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