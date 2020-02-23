51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik süresinin 1 yıl daha uzatıldığını, kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu ilave teşvikten sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenler yararlanabilecek" dedi.

1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimin uygulanacağı il ve ilçeler şöyle:

'Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada- Gökçeada ilçeleri)'