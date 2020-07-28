51 ilde KAAN uygulaması eğitimleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" hazırlanarak 05 Kasım 2018 tarihinde Bakanlık oluru alınmıştı. Bu kapsamda 30 büyükşehir sonrası kalan 51 ilde de KAAN uygulaması eğitimleri gerçekleştirildi.

KAAN uygulaması ile özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere görev yapılan tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak halkımıza sunulan güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Pilot il olarak seçilen İstanbul'da uygulamaya başlanan KAAN Projesi, sonrasında 30 büyük şehir statülü ilde de hayata geçirildi. Projenin kalan 51 ilde de uygulamaya geçirilmesi için KAAN projesinde görev alacak ve gerekli koordineyi sağlayacak özel güvenlikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü ve şube personeline eğitim verilerek gerekli çalışmalara başlanıldı. 51 ilde gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra projede birlikte görev yapacak polis ve özel güvenlik görevlileri belirlenerek 30 Haziran - 18 Temmuz tarihleri arasında 688 ayrı noktada 10 bin 727 özel güvenlik görevlisine ve 3 bin 773 genel kolluk personeline eğitim verildi. - ANKARA