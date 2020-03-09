Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İstanbul Asya Bölgesi Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz, 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Türkiye genelinde 15 bin 273 proje başvurusu yapıldığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması'nın açılışı, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan TÜBİTAK İstanbul Asya Bölgesi Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz, bu yıl 51'incisi düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinde 15 bin 273 proje başvurusu yapıldığını, bölgede 852 proje başvurusu alındığını bildirdi.

Gündüz, "852 başvuru içerisinden seçilerek İstanbul Asya bölgesine gelen 100 proje sahibi öğrenciyi ve bilim için araştırma yapan, bu yarışmaya başvurmak için çaba gösteren, tüm öğrencilerimizi ve danışman öğretmenleri kutluyorum." dedi.

Bugün bilim ve teknolojinin etkin olduğu, tüm toplumları etkileyen ve küreselleştiren bir dünyada yaşandığını ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Bu gelişmelerin oluşmasında bilimsel araştırma faaliyetleri önemli rol oynamaktadır. Araştırma projelerinin yapılması toplumsal ve evrensel düzeyde bilime, ekonomiye, sanata katkı verebilecek öğrenciler için önemli bir deneyim kaynağıdır. Bu projeler, öğrencilerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bunun için eğitim ve bilime açık genç nesiller yetiştirmek için gayret ediyoruz. Bilim insanı olmak, bilimsel metodolojiyi bilimsel yöntemi uygulayabilmek demektir. Farklı mesleklerden farklı kişiler de işlerinde bilimsel yöntemi uygularlar. Yani bilimsel yöntem, esasında bir meslek anlayışı değil, bir yaşam tarzıdır. Bilim yaşantısına erken yaşlarda başlamak, bilim üslubunu erken dönemde bir zihin yöntemi olarak benimseyip bunu mesleki anlayış haline getirebilmek önemli bir kazanımdır."

"Bilimin Avrupa'da zemin bulması yüzyılları aldı"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse de 2 yıldır Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması'nın fakültelerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üniversitem, fakültem ve TÜBİTAK adına teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi.

Bir ülkenin bilimle ne kadar ilgiliyse gelişmişlik düzeyinde de o kadar ileride olduğunu vurgulayan Köse, bilimin Avrupa'da zemin bulmasının yüzyılları aldığını söyledi.