51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi açıldı - Son Dakika

51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi açıldı

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Kayseri Bölge Sergisi açıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Kayseri Bölge Sergisi açıldı.

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Oğuz Demiryürek ve projelerde çalışan eğitimci ve öğrenciler katıldı.

Demiryürek, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Türkiye genelinde 15 bin 273 proje başvurusu yapıldığını söyledi.

7 ilin bulunduğu Kayseri bölgesinde ise 947 başvurunun yapıldığını anımsatan Demiryürek, doktor ve öğretim üyelerinden oluşan juri üyelerinden geçen 100 eserin burada sergilendiğini belirtti.

Demiryürek, 12 temel alanın bulunduğu yarışmada finalist 18 eserin Türkiye finalinde yarışacağını sözlerine ekledi.

51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi açıldı

Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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