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51 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafında kaçarken yakalandı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 51 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:14 Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 51 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bodrum açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri Görecek Adası ve Karaada açıklarında, farklı saatlerde 4 lastik botla mülteci yakaladı. Yunan adalarına kaçmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Güney Afrika, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gabon, Filistin ve Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen Turgutreis limanında bulunan Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi. İşlem yapılan mülteciler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. - MUĞLA
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