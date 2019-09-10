Son Dakika Haberleri: 51 müzisyenle terasta eğlence
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51 müzisyenle terasta eğlence

27 dakika önce

İstanbul'un en gözde teraslarında eş zamanlı olarak gerçekleşen festivalde yaklaşık 5 bin kişi müzik zevklerine göre 50'den fazla müzisyeni dinleme imkanı buldu.

51 müzisyenle terasta eğlence, System.String[]

İstanbul'un en gözde teraslarında eş zamanlı olarak gerçekleşen festivalde yaklaşık 5 bin kişi müzik zevklerine göre 50'den fazla müzisyeni dinleme imkanı buldu.

İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:05 
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