51 müzisyenle terasta eğlence
27 dakika önce
İstanbul'un en gözde teraslarında eş zamanlı olarak gerçekleşen festivalde yaklaşık 5 bin kişi müzik zevklerine göre 50'den fazla müzisyeni dinleme imkanı buldu.
İstanbul'un en gözde teraslarında eş zamanlı olarak gerçekleşen festivalde yaklaşık 5 bin kişi müzik zevklerine göre 50'den fazla müzisyeni dinleme imkanı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:05
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