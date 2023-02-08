Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir bina da yıkıldı. 7 katlı binanın ilk 3 katı çökerken, üzerindeki 4 kat ağır hasar aldı. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, yıkılan binadan şu ana kadar 12 kişiyi sağ kurtarırken, 2 cansız bedene ulaşıldı.
Çalışmalar sırasında Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden takviye olarak gelen polis ekipleri ses duydu. Ekiplerle birlikte sesin geldiği bölgede çalışma yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 51 saat sonra enkazdan çıkarılan 20 yaşındaki Melisa Andız, yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Eşi ve 2 çocuğunu aynı enkazda kaybeden baba ise kızı Melisa'nın kurtarılma anını umut dolu gözlerle bekledi. Melisa'nın çıkarılmasıyla ambulansa binen baba gözyaşlarını tutamadı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ailesini depremde kaybetti! Kızı 51 saat sonra enkazdan sağ çıkarılınca hıçkırıklara boğuldu - Son Dakika