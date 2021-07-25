51. Uluslararası Fizik Olimpiyatında Genç Fizikçilerimiz Ülkemize 5 Madalya Kazandırdı

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda Ülkemizi temsil etmek üzere seçilerek yetiştirilen Fizik Olimpiyat Takımımız 17-25 Temmuz 2021 tarihlerinde Litvanya merkezli olarak çevrimiçi düzenlenen ve 76 ülkeden 384 öğrencinin katıldığı 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazandı.

Ülkemizi temsil eden 5 kişilik ekipte yer alan Bayram Alp ŞAHİN, Emir AKDAĞ ve Yaman Bora OTUZBİR Gümüş Madalya, Alper TEZCAN ve Eser İlke GENÇ Bronz Madalya kazandı.

Başarılarıyla Ülkemize ödüller kazandıran, bizlere bu gurur yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm eğitmenlere teşekkür ediyoruz.