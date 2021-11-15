51 yabancı uyruklu öğrenci Türkiye'de sinema ile tanıştı - Son Dakika

51 yabancı uyruklu öğrenci Türkiye'de sinema ile tanıştı

ANKARA'da Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören ve çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıp Türkiye'ye gelen 51 yabancı uyruklu öğrenci, Türkçe öğretmenleri Mustafa Caymaz'ın projesi ile hayatlarında ilk kez sinemaya gitti.

Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe öğretmeni Mustafa Caymaz, eğitim verdiği yabancı uyruklu öğrencilerinden birinin, hayatı boyunca gitmediği sinemanın nasıl bir şey olduğunu ve nasıl gidildiğini sorması üzerine öğrencileri için harekete geçti. Caymaz, okulda eğitim gören savaştan kaçan, ailesini kaybeden ya da farklı sebeplerden Türkiye'ye gelen 51 yabanca uyruklu öğrencisini hayatlarında hiç görmedikleri sinema ile buluşturmaya karar verdi. Gerekli izinleri alan Caymaz; Irak, Suriye, Afrika, Afganistan, Fransa, Kazakistan, Somali, Fransa uyruklu 51 öğrencisini Yenimahalle ilçesinde bulunan AVM'nin sinema salonuna götürdü. Öğrenciler, hayatlarında ilk kez sinemada film izlemenin heyecanını yaşadı.

'ÇOK MUTLU OLDULAR'Türkçe öğretmeni Caymaz, 1 yıl Afganistan, 2 yıl da Afrika'da görev yaptığını anlatarak, öğrencilerin çoğunun anne ve babasının olmadığını söyledi. Caymaz, "O çocuğun duygusu, o bakışı, hele buraya gelirken ilk defa büyük otobüse binişi, burada mısır yiyişi çok farklı. Onların halini anlamamız lazım. 51 öğrenci getirdik, hepsi yabancı uyruklu, hiçbiri sinema görmemiş. Öksüz ve yetimler. Yaşasınlar, görsünler diye buraya getirdik. O kadar mutlu oldular ki dolup taştılar. Bugün bunların bir güzelliği var, bu yaşa gelmişler sinema görmemişler. Çocukları hayvanat bahçesi, hayvanlarla da bulaştıracağım. Orada doya doya resimler de çektireceğiz" diye konuştu.'İLK DEFA SİNEMAYA GELDİK'Iraklı Bayda Al Salim, savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Yolda gelirken bir evde kaldık, oradan tam çıkarken bomba patladı. İlk defa sinemaya geldiğim için çok mutluyum, Türkiye çok güzel bir yer" dedi. Somalili Yasmin Hussein Gaede, "Bombalar patladı, evdeydik. Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Burada çok mutluyum, bize çok iyi davranıyorlar. Hocamıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Suriyeli Muhammed Elhebib ise "Çok savaş vardı, evimize her gün kurşunlar geliyordu, okul için ailemle birlikte geldik. Kendimi çok iyi hissediyorum sinemaya geldiğim için. Türkiye'yi çok seviyorum. Hayatımda ilk defa geldiğim için çok mutluyum, heyecanlıyım" ifadesini kullandı.