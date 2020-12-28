51 yaşında lise diploması aldı hedefinde üniverste var - Son Dakika

Karapınar'da 51 yaşında liseyi bitiren Ahmet Gedikoğlu, şimdi üniversite okumak istiyor.

Karapınar Halk Eğitim Merkezinde 4 yıl boyunca eğitim alarak, açık lise eğitimini tamamlayan Ahmet Gedikoğlu, mezun olmanın sevincini yaşadı.

İlkokul eğitimini tamamlayan, ardından ortaokuldan mezun olan Gedikoğlu, bakkal dükkanı işleten babasına yardım ettiği için öğrenimine devam edemedi.

Ahmet Gedikoğlu, okumayı hiçbir zaman aklından çıkarmadığını kaydetti.

Çocuklarının üniversite mezunu olduğunu belirten Gedikoğlu, hedefinin üniversite bitirmek olduğunu, gelecek yıl üniversite sınavına gireceğini anlattı.

Gedikoğlu, okumayı sevdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında şimdiki gençlerin her türlü imkanı var. Şartlar çok elverişli. Ben ortaokuldan sonra babamın yanında ticaret işi yaptığım için okuyamadım. Babama yardım etmek zorundaydım. Liseyi bitirmeyi kafama koymuştum. Bunu da başardım. Şimdi üniversiteye gidip halkla ilişkiler bölümünü bitirmek istiyorum. Hem ticaretimi yaptım hem de derslerime çalıştım. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Gençlere tavsiyem; vaktinizi iyi değerlendirin ve okuyun. Okumanın yaşı yok. Mezun olmamda bana destek veren aileme ve Karapınar Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederim."