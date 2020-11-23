2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede sahne alan Jennifer Lopez performansıyla yine ağızları açık bıraktı.
Yıldızlarla dolu ödül şovunda Justin Bieber, Shawn Mendes, Billie Eilish, The Weeknd, Dua Lipa, Katy Perry de performanslarıyla yer aldı ancak hepsi Jennifer Lopez'in gölgesinde kaldı.
Siyah transparanla sahneye çıkan 51 yaşındaki Jennifer Lopez sahnede inanılmaz bir performans sergiledi.
Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Megan Thee Stallion ve Maluma ile birlikte 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahne alan Jennifer Lopezi Beyonce'un şovunun neredeyse aynısını yapmakla suçladı.
Son Dakika › Magazin › 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu - Son Dakika Magazin