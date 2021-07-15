51 yaşındaki oyuncu düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarıyor

Ünlü oyuncu Asuman Dabak, 10 yıl önce rol aldığı absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yeni bölümlerinde olacağını açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti. EXXEN platformunda yayınlanacak dizinin çekimleri için İstanbul'a gelen Dabak, sahneleri biter bitmez soluğu yeniden Çeşme'de aldı.

Her yıl olduğu gibi bu sene de fit görünümü ve neşesiyle sahilde tüm dikkatleri üzerine çeken Dabak, yeni sezonda ise çekimleri Marmaris'te yapılması planlanan bir diziyle ekrana geleceğini ve set arası enerji depoladığını söyledi.