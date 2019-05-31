Son Dakika Haberleri: 51 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü eski amir yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

51 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü eski amir yakalandı

2 saat önce

Elazığ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması dahil birçok suçtan 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan eski emniyet amiri yakalandı.

51 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü eski amir yakalandı, System.String[]
Elazığ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması dahil birçok suçtan 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan eski emniyet amiri yakalandı. Mahkemeye çıkartılan eski emniyet amiri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında başta FETÖ/PDY olmak üzere, bir çok suçtan 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan emniyet amiri rütbesindeyken KHK ile ihraç edilen zanlı Y.U.'nun adresini tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla şüpheli eski emniyet amiri kent merkezindeki belirlenen adreste yakalandı. Yakalanan Y.U., silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, iftira, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel hayatın gizliliğini ihlal (hukuka aykırı telefon dinlenmesi), görevi kötüye kullanma suçlarından aldığı 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası nedeniyle sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:00 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 51 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü eski amir yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]