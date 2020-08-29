51 yıldır ağaç işlemeleri yapıyor - Son Dakika

51 yıldır ağaç işlemeleri yapıyor

BARTIN'ın Amasra ilçesinde ilkokuldan mezun olduktan sonra ağaç işlemeleri dükkanında çalışmaya başlayan Recep Işık (65), 51 yıldır dişbudak ağacından el işlemeleri hediyelik ve süs eşyası yapıyor.

51 yıldır ağaç işlemeleri yapıyor, System.String[]

BARTIN'ın Amasra ilçesinde ilkokuldan mezun olduktan sonra ağaç işlemeleri dükkanında çalışmaya başlayan Recep Işık (65), 51 yıldır dişbudak ağacından el işlemeleri hediyelik ve süs eşyası yapıyor. Işık, çırak yetişmemesi nedeniyle, mesleğin sona ermesinden korkuyor.

Ata mesleği olarak kabul edilen ve şu anda ilçeye bağlı Ahatlar köyünde, 40 yıldır gelenek haline gelen ağaç oyma el işlemeleri sanatını yürüten 14 usta bulunuyor. Köyde yaşayan 2 çocuk babası emekli Recep Işık, 14 yaşındaki iken dedesinin tavsiye üzerine Amasra kent merkezinde bulunan meşhur çekiciler çarşısında hediyelik eşya yapan Hacı Yıldırım'ın yanında çırak olarak başladı. 1975 yılına kadar çıraklığını sürdüren Işık, 40 yıl önce köyündeki 2 katlı evin alt katındaki 40 metrekarelik yerde kendi ağaç işlerini yapmaya başladı. 5 yıl önce internet üzerinden satış yapmaya başlayan Işık, elindeki torna malzemeleriyle Adapazarı'ndan getirdiği Diş-budak ağacı ile ağaç kalem, kül tablası, sarımsak havanı, şekerlik, baharatlık, kuru yemişlik, masaüstü kalemlik, lokumluk yaparak, satışa sunuyor.

10 USTA YETİŞTİRDİÖzellikle 20 yıl önce piyasa sürülen Çin ürünleri nedeniyle ağaç işlerine ciddi oranda azalma olduğu ve yeni çırakların da ağaç işlerine ilgi duymadığı görülüyor. Recep Işık kendi el emeğiyle yaptığı işleri büyük oğlu Turgay Işık (42) ile yapmaya çalışıyor. 51 yıllık ağaç oyma ustası Recep Işık, meslek hayatında 10 usta yetiştirdi.'ATA MESLEĞİMİZ ÇİN'DEN GELEN ÜRÜNLERE YENİLİYOR'

İlkokuldan mezun olduktan sonra ağaç işlerini yaptığını söyleyen Recep Işık, "40 yıldır evimin altında kurduğum atölye ile bu mesleği sürdürüyorum. Mesleği 51 yıldır yapıyorum. Şu anda dişbudak ağacı bizim bölgemizde azaldığı için hammadde ağacı Adapazarı'ndan getiriyoruz. Mesleğimiz artık bitmek üzere, Çin ürünleri 20 yıl önce piyasa girince bizim de işler düşmeye başladı. Şu anda bizler satışlarımızı internet üzerinden yapıyoruz. Talep olduğunu görüyoruz. Ama şu anda çırak yetişmiyor. Şu ana kadar 10 çırak yetiştirmişimdir. Oğlumla birlikte bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum, o devam ettirir mi, inşallah bu ata mesleğimiz bu köyde bitmez" diye konuştu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Amasra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 51 yıldır ağaç işlemeleri yapıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü         
13:01
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı         
12:58
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek         
12:52
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü         
12:24
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın         
12:15
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir         
12:12
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti         
08:33
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü         
00:03
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum         
22:24
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı         
21:58
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu         
20:26
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti         
17:04
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 16:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 51 yıldır ağaç işlemeleri yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei