Son Dakika Haberleri: 51 yıllık çift bütün organlarını sağken bağışladı
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51 yıllık çift bütün organlarını sağken bağışladı

6 saat önce

51 yıllık çift bütün organlarını sağken bağışladıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden bir çift bütün organlarını bağışladı.

51 yıllık çift bütün organlarını sağken bağışladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden bir çift bütün organlarını bağışladı. 51 yıldır evli olan çift, yeni evlenen çiftlere çağrıda bulundu.

Kemal ve Havva Akal çifti, 51 yıldır aynı yastığa baş koymanın mutluluğunu yaşıyor. Birbirlerine karşı gösterdikleri saygı ve sevgi çerçevesinde mutlu olan çift, geçtiğimiz günlerde gittikleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra organlarını bağışlama kararı aldı. Aldıkları kararı uygulamak için hastanedeki doktorlardan bilgi alan Akal çifti, doldurdukları formların ardından bu dünyadan göçüp gittiklerinde bütün iç organlarını bağışladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemal Akal, "Eşimle birlikte hastaneye gittik, muayene için kulak burun ve göğüs cerrahına göründük. Burada muayene olduktan sonra doktorlara biz organlarımızı bağışlamak istiyoruz, burada böyle bir yer var mı diye sorduk. O da bizi ilgili bölüme yönlendirdi. Gereken başvuruyu yapıp organlarımızı bağışladık. Herkesin bence bağışlaması lazım. Organlarımız öldükten sonra zaten toprağa karışacak, en iyisi bağışlayarak faydalı olmak" dedi.

71 yaşında olan Kemal Akal, sağlığını çalışmaya borçlu olduğunu belirterek, "Hayatımda kimseye kötülüğüm olmadı. Ev içerisinde çok iyi bir geçimimiz oldu. 51 yıldır evliyiz. Allah'a şükürler olsun çok mesuduz. Son zamanlarda çok boşanmalar oluyor, ayrıca kadınlara karşı şiddet olayları var. Bunları yapanlara tek söyleyeceğim, Allah onları ıslah etsin. Yeni evlenen çiftlere hayırlı, uzun ömürler dilerim. Aile içerisinde birbirlerine saygılı ve sevgili olsunlar" dedi.

51 yıllık çift bütün organlarını sağken bağışladı

İnegöl, Bursa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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