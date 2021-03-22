51 yıllık terzinin çırak sorunu - Son Dakika

51 yıllık terzinin çırak sorunu

22.03.2021 10:06
51 yıllık terzinin çırak sorunu, System.String[]

Birçok meslekte olduğu gibi terzilik mesleğinde de çırak bulamama sorunu yaşanıyor.

Birçok meslekte olduğu gibi terzilik mesleğinde de çırak bulamama sorunu yaşanıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde 51 yıllık terzi Necdet Hacıyunus (74), "Önceden çırak olmak için haftada 3-5 kişi gelirdi. 'Benim çocuğumun eti senin, kemiği bizim' derlerdi. Şu bir tane bile ne soran ve ne bir ilgi gösteren var" dedi.

74 yaşında Necdet Hacıyunus, günümüze kadar 20-25 arasında çırak yetiştirerek usta yaptı. Artık son zamanlarda terziliğe karşı olan ilginin oldukça azaldığını belirten yılların emektar terzisi Hacıyunus, meslekteki çıraklık sorununa değindi. Eskiden ailelerin çocuklarını 'eti senin, kemiği benim' diyerek terzilerin eline teslim ettiklerini belirten Hacıyunus, "Önceden çırak olmak için haftada 3-5 kişi gelirdi. 'Benim çocuğumun eti senin, kemiği bizim' derlerdi. Şuan bir tane bile ne soran ne de bir ilgi gösteren var. Yeni gençlikte böyle bir ilgi yok. Bizim sanatkar olabilmemiz en az 6-7 sene sürerdi. Eskiden çırakları bir terzinin nasıl bir kişiliğe sahip olabilmesi için elimizden geldiği kadar öyle yetiştirirdik. Eskiden 'çocuğumuz bir sanatkar olsun, yetişsin, kendisini kurtarsın, koluna altın bilezik taksın' diye getirirlerdi. Şimdi ise hiç ilgi yok" diye konuştu.

"Bayramda bile çalışırdık"

Önceden terziliğe karşı bir saygı, sevgi olduğunu ifade eden Hacıyunus, "Sanata karşı bir ilgi duyuluyordu. Son zamanlarda bu ilgi azalmış oldu. En az 20-25 arasında çıraklıktan ustalığa kadar kişi yetiştirdim. Biraz daha bizlere sanata ilgi gösterilmiş olsa daha iyi olacak. Elimizden geldiği kadar ahilik, saygınlık ile yetiştirmiş olduğumuz çırakların toplumda bir saygınlığı olduğu, mesleğe ne kadar özen gösterilmesi gerektiğini öğreterek yetiştirdik. Toplumda bizim meslekte çıraklık konusunda ilgi gösterme yok. Önce bizim bayramlarda iş yetiştiremiyorduk. Çok fazla yoğunluk olurdu. Bayram günleri bile çalışırdık. Vatandaşta şu an sanata karşı giyim kuşam pek ilgi yok. Biz çıraklarımızla birlikte bayramın birinci ve ikinci günü çalışırdık" şeklinde konuştu. - SAMSUN

51 yıllık terzinin çırak sorunu
51 yıllık terzinin çırak sorunu
51 yıllık terzinin çırak sorunu
51 yıllık terzinin çırak sorunu
51 yıllık terzinin çırak sorunu

Alaçam, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 51 yıllık terzinin çırak sorunu - Son Dakika


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