517 Doktora Öğrencisi Sanayinin İhtiyaçlarına Göre Eğitim Alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" dedi.



Türkiye'nin öncelikli alanlarında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğinde yetiştirilmesine yönelik başlatılan "2244 Sanayi Doktora Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye bugün üniversite ve sanayi iş birliği açısından tarihi bir gün yaşıyor. Bu projeyle sanayide ihtiyaç duyduğumuz yüksek nitelikli insan kaynağı reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetişecek. Bir sonraki aşamada da istihdamda aktif bir şekilde yer alacak. Öğrencilerimiz eğitim süreçleri boyunca iş dünyasını daha yakından tanıyacak ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde doktoralarını tamamlayacaklar. Mezuniyet sonrasında da doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler" ifadelerini kullandı.



"2018'de 5.7 milyon vatandaşımız üretim sektöründe çalışıyor ve ihracatımız 168 milyar dolara ulaştı"



"Sanayi sektörü ülkemiz ekonomisinin lokomotifidir" diyen Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:



"Doğal kaynakları, iş gücünü, sermayeyi ve teknolojiyi en iyi şekilde harmanlayıp bir araya getirebiliyorsanız, küresel arenada da rakiplerinizin bir adım önüne geçiyorsunuz. 2002 yılında sanayi sektöründe 3.7 milyon kişi çalışıyordu ve ihracatımız 36 milyar dolar seviyesindeydi. 2018'de 5.7 milyon vatandaşımız üretim sektöründe çalışıyor ve ihracatımız 168 milyar dolara ulaştı. Her iki dönem ihracatında da sanayi sektörünün yüzde 85'ten fazla paya sahip olduğunu görüyoruz. Sadece 2 milyon kişilik ilave istihdam artışıyla bugün geldiğimiz nokta dikkat çekici. Küresel ekonomide daha da üst basamaklara çıkabilmenin yolu yüksek katma değerli üretimler ve verimlilik artışlarından geçiyor. Bundan hareketle milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji, iletişime dönüştürebilmek için akademi ve reel sektöre önemli görevler düşüyor. Bu iki aktörün kuracağı ittifaklar bilimsel bilginin üretime en kısa sürede aktarılmasını sağlayıp, ülkeye katma değer olarak dönmesini mümkün kılacaktır."



"120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek"



Varank, 33 farklı üniversitenin 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığının altını çizerek, "Birinci 100 Günlük İcraat Programı'yla sanayi ve teknoloji politikalarında yeni bir süreç başlattık. Sanayi Doktora Programımız da bu yeni sürecin önemli bir bileşeni. Program kapsamında açtığımız çağrıya beklentilerimizin çok üzerinde talep geldi. Gelinen noktada aramızda bulunan 33 farklı üniversitenin 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. Böylece 120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 TL burs alacaklar. Bu tutarın yüzde 25'i firmalarca ödenecek. Doktora sonrasında mezunlara üç sene boyunca istihdam desteği sağlayacağız. Öğrenci mezun olduktan sonra sanayide istihdam edilirse yüzde 40 ve yüzde 60 arasında değişen maaş desteğini TÜBİTAK karşılayacak" diye konuştu.



Yakın dönemde Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı da ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Varank, "Burada hedefimiz, Türkiye'yi sadece kendi vatandaşları için değil, dünyadaki tüm bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmek. Çağrısı hala devam eden programla birlikte stratejik alanlardaki projelere katkı sağlamak üzere ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz. Gerek Sanayi Doktora Programı, gerekse Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı üniversite- sanayi iş birliğini somutlaştıran ve ortaklık ekosistemini iyileştirecek vizyoner projemizdir" şeklinde konuştu.



TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da katıldığı programda konuşmaların ardından Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler imzalanarak, belgeler sahiplerine teslim edildi. - ANKARA

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