52 bin "korsan kitap" ele geçirildi
6 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 52 bin korsan kitap bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:00 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 52 bin korsan kitap bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri, bandrolsüz ve telif haklarına aykırı çoğaltılmış kitap satıldığı ihbarı üzerine, bir depoya operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, kolilerde 52 bin korsan kitap ele geçirildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
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