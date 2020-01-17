52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı - Son Dakika

52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı

6 saat önce

Kilis'te 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, ilk dönem karnelerini alarak 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girdi.

52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı, System.String[]

Kilis'te 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, ilk dönem karnelerini alarak 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girdi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Kilis ve ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı. 15 günlük yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karne sevincini aileleriyle paylaştı.

(İHA)

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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