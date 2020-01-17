52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı - Son Dakika

52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı
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Kilis'te 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, ilk dönem karnelerini alarak 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
Kilis'te 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, ilk dönem karnelerini alarak 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girdi.
2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Kilis ve ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı. 15 günlük yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karne sevincini aileleriyle paylaştı.
(İHA)
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