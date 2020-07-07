52 bin uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun'da polis tarafından 52 bin 920 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi alınan 3 şahıs yapılan operasyon neticesinde Kavak ilçesi Samsun girişinde 2 gün önce kullandıkları araçlarla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 52 bin 920 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ile 9,04 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan S.K., M.F.B. ve F.K. bugün Kavak Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN