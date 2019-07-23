Son Dakika Haberleri: 52 düzensiz göçmen yakalandı
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52 düzensiz göçmen yakalandı

22 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 52 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında S.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Kontrollerde, kamyonetin kasasında bulunan 50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü S.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
52 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet Müdürlüğü, Gürpınar, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:42 Kaynak: AA
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