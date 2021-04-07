52 evin yandığı Dereiçi'nden aynı kaderi paylaşan köye yardım - Son Dakika

52 evin yandığı Dereiçi'nden aynı kaderi paylaşan köye yardım

07.04.2021 11:49
52 evin yandığı Dereiçi'nden aynı kaderi paylaşan köye yardım, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 52 evin yandığı Dereiçi köyü, ülkenin dört bir tarafından gönderilen yardımların fazlasını kamyona yükleyip, 11 evin yandığı Ortaköy'e gönderdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 52 evin yandığı Dereiçi köyü, ülkenin dört bir tarafından gönderilen yardımların fazlasını kamyona yükleyip, 11 evin yandığı Ortaköy'e gönderdi.

Artvin'de 14 gün arayla çıkan iki büyük yangında Dereiçi köyünde 52 ev, Ortaköy'de ise 11 ev ve çok sayıda samanlık yanarak kül oldu. Yangınlar sonra ülkenin farklı bölgelerinden yangında evleri zarar gören vatandaşlara yardım yağdı. Köye oldukça fazla gıda ile giyim yardımı yapıldığını ifade eden Dereiçi Muhtarı Sabri Duman, "1 yıllık gıda yardımı yapılmış durumda. Köy muhtarlığı olarak yapılan yardımların fazlasını komşu Ortaköy'de bulunan yangınzedelere gönderme karar aldık" dedi.

Muhtar Duman, "Bugün yangının üzerinden 20 gün geçti. 3-4gün önce Ortaköy'deki yangından da haberimiz oldu. Türkiye genelinde bize yardım gönderen hemşerilerimizden Allah razı olsun. Bu yardımlar bize fazla olduğundan aynı kaderi paylaşan, afatı yaşayan Ortaköy köyüne bir araba yardım malzemesi hazırlayıp bugün kendilerine ulaştıracağız. Bir nebze de nefes oluruz diye düşündüm" dedi.

Yardım gönderenlerden helallik isteyen Muhtar Duman, "Bizim için fazla olan yardımları ihtiyaçlı olan Ortaköy halkına gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun, bu günlerin üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu.

Gece hazırlanan yardım kolileri, sabah kamyona yüklenerek Ortaköy'de bulunan yangınzedelere ulaştırıldı. - ARTVİN

52 evin yandığı Dereiçi'nden aynı kaderi paylaşan köye yardım
52 evin yandığı Dereiçi'nden aynı kaderi paylaşan köye yardım
52 evin yandığı Dereiçi'nden aynı kaderi paylaşan köye yardım
52 evin yandığı Dereiçi'nden aynı kaderi paylaşan köye yardım

Yusufeli, Dereiçi, Muhtar, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 52 evin yandığı Dereiçi'nden aynı kaderi paylaşan köye yardım - Son Dakika


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