52 günde 2 bin 703 ölüme bağlı işlem elektronik ortamda gerçekleştirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokolle vasiyet, mirastan feragat, miras sözleşmesi veya iptali gibi ölüme bağlı tasarruflara ilişkin işlemler noterlikler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.



Dijital dönüşüm noktasında örnek çalışmalara imza atan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokolle, Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklik sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından nüfus olayları ve adrese ilişkin dayanak belgesi düzenleyen kurumlara veya dış temsilciliklere, bu belgeleri elektronik ortam üzerinden gönderme ya da tescil yetkisinin verilmesiyle birlikte noterler tarafından ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlanmış oldu. İmzalanan protokolle, noterler tarafından gerçekleştirilen ölüme bağlı tasarruf (vasiyet, mirastan feragat veya iptali, ölünceye kadar bakım sözleşmesi veya iptali, mirasçılıktan çıkarma, miras sözleşmesi veya iptali, vasiyetten dönme) işlemleri elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilerek tescil edilebiliyor.



Hakkında bildirim yapılan kişilerin ölümü halinde ise Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemleri tarafından ölüm olaylarının tespiti artık elektronik ortamda yapılabiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve veri doğrulama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi" uygulamasıyla 2019 yılının Aralık ayında başlayan uygulamayla birlikte, günümüze kadar 52 günde 2 bin 703 ölüme bağlı tasarruflara ilişkin işlem, noterlikler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildiği bildirildi. - ANKARA