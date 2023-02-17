52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun - Son Dakika
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52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun

17.02.2023 20:59
52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K ile birlikte 5 sanığın Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K ile birlikte 5 sanığın Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Görülen ikinci duruşmada savunma yapan sanık A.K., arabasında patlayıcı olduğunu bilmediğini, elektronik malzeme taşıdığını zannettiğini, gözaltına alındıktan sonra patlayıcı taşıdığını öğrendiğini belirterek, "İhbar edenlerden Allah razı olsun" dedi.

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar ile İstanbul'da görev yapan polis memurunun kullandığı otomobil, 20 Mart'ta Yüksekova çıkışındaki polis kontrol noktasında durduruldu. Polis memuru A.K.'nın kullandığı otomobilde yapılan aramada 52 kilo patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sanık polis ile birlikte 5 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne silah sağlama' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması' suçlarından yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'ALLAH BİZİ İHBAR EDENLERDEN RAZI OLSUN'

Duruşmaya tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. Görevden alınan sanık A.K., yaptığı savunmada otomobildeki patlayıcılardan haberi olmadığını ileri sürdü. A.K., "Ben Şemdinli'ye giderken telefonla görüştüğüm şahıslar bana elektronik malzemeleri taşıyacağımı söylediler. Eşimle boşanma aşamasındaydım. Polisler beni yakaladığında arabada patlayıcı taşıdığımı söylediler. Ben de gözaltına alındıktan sonra patlayıcı taşıdığımı öğrendim. Birine zarar gelseydi vicdanım nasıl rahat olurdu. Allah bizi ihbar edenlerden razı olsun" dedi. Diğer sanıklar ise üzerlerinde atılı suçları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan tarihine erteledi.

Kaynak: DHA
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52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun 52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Allah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun - Son Dakika

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