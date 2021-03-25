52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

25.03.2021 11:52

52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Pülümür'de 23, Mazgirt'te 11, Hozat'ta 8, Nazımiye'de 6, Çemişgezek'te 3 ve Ovacık İlçesi'nde 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli'nin Pülümür İlçesi ile Erzincan arasında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi.

52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Meteoroloji, Pülümür, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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