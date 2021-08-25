52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Kazananları Ödüllerine Kavuştu

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan proje sahibi öğrenciler için sergi ve ödül töreni, "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" kapsamında, 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında birincilik ödülü alan 12 projenin sahibi 20 öğrencimizin ödüllerini verdi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

"Gençlerimiz Yerel Yönetimlerle İlgili Daha Belirleyici Roller Almak İstiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninden önce açılışta yaptığı konuşmada, refahın artmasıyla birlikte insanların şehircilikte güzel olanın peşine düştüğünü ve yeni arayışlar içine girdiğini vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye işte tüm bu süreçleri yaşamış bir ülkedir. Dolayısıyla daha iyisini, güzelini, hayırlısını yapmak için elimizde yeteri kadar tecrübe, bilgi ve imkan vardır. İnsanlık olarak bilgi toplumu ve teknolojiyle beraber şehircilikte de artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Sadece sosyal ve bireysel ilişkilerin değil, hayata dair birçok unsurun da kökten değişmeye başladığını görüyoruz. Buna paralel olarak insanların şehirden, şehir hayatında, şehirdeki asıl hizmetleri yürüten yerel yönetimlerden beklentileri de değişiyor. İletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte şehir sakinleri parçası oldukları hayata dair görüşlerini, beklenti ve taleplerini daha fazla paylaşıyor. Özellikle gençlerimiz, yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. "

"İnsan Dostu Şehirler Kurmalıyız"

Türkiye'nin, İkinci Dünya Savaşı sonra köylerden şehirlere yönelen büyük göç döneminde maruz kaldığı şehircilik felaketini tekrar yaşamasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Önce sadece başını sokacak ev niyeti ile başlayan gecekondulaşmanın ardından bitip tükenmek bilmez rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. Genç dostu şehirler yaklaşımını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Belediyeler Birliğimizin düzenledikleri sergiyi bu doğrultuda ortaya konmuş bir irade beyanı olarak görüyorum. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin içinde olduğu her proje gibi bu gayretin de boşa gitmeyeceğini, mutlaka hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum. "

Ödül Töreni İkinci Günde de Devam Etti

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi kapsamında, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü, 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ödül Töreni'nin ikinci kısmı gerçekleştirildi. Yarışmada ikincilik ödülü alan 24 projenin sahibi 40 öğrencimizin ve üçüncülük ödülü alan 36 projenin sahibi 57 öğrencimizin ödülleri T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T. C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından verildi.

Etkinlik kapsamında Şehir ve Bilim-Teknoloji hakkında düzenlenen programda, 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın final aşamasında birincilik ödülü ve aynı yarışmada Yılın Genç Araştırmacı Ödülü'ne uygun görülen proje sahibi öğrencimiz Ayşe Pelin Dedeler konuşmacı olarak katıldı. Ayşe Pelin Dedeler, söz konusu programda kendi bilimsel yolculuğunu öğrenci ve katılımcılarla paylaştı.

Proje Yapmak İsteyen Liseliler Bu Yıl da Başvuru Rekoru Kırdı

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"na bu yıl 2. 615 farklı okuldan 11. 251 kız ve 7. 858 erkek öğrenci olmak üzere toplam 19. 109 öğrencinin hazırladığı 14. 010 proje başvurusu alındı.

Proje başvurularının ön değerlendirmeleri her alanda görevli akademisyenler tarafından yapıldı. Ön değerlendirmeyi geçen 2. 160 projenin sahibi öğrencilerin katılımıyla, 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında 12 bölge merkezi ilde eş zamanlı olarak bölge yarışmaları düzenlendi. Bölge değerlendirmeleri sonucunda finalist olarak belirlenen 240 proje, 1-3 Haziran 2021 tarihleri arasında final aşaması proje değerlendirmelerine katıldı. Final yarışmasına katılan projelerden 12'si birincilik, 24'ü ikincilik, 36'sı üçüncülük ve 36'sı teşvik olmak üzere toplam 108 projenin sahibi öğrenci ödül kazandı.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde Dolu Dolu İki Gün

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların uygulamaya geçirilmesi, gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanması, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı, yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve benzeri konularda projelerin teşvik edilmesi amacını taşıyor.

Etkinlikte farklı Bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara ait tanıtım stantları yer aldı. Proje sahibi öğrenciler, çok sayıdaki kurum ve kuruluş temsilcilerine ve etkinlik ziyaretçilerine projelerini sunma imkanını buldu. Eğitim, bilim ve teknoloji, sosyal girişimcilik, kültür ve sanat, dijitalleşme ve spor gibi alanlarda gençlerin de konuşmacı olarak yer aldığı panellerin düzenlendiği etkinlikte, gençler ve konuşmacılar bu panellerde fikir alışverişlerinde bulundular. Bunun yanı sıra, alanında uzman birçok tanınmış isim etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.