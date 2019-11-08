Son Dakika Haberleri: 52 milyon Afrikalı açlıkla yüz yüze
Son Dakika Güncel 52 milyon Afrikalı açlıkla yüz yüze

52 milyon Afrikalı açlıkla yüz yüze

6 saat önce

Afrika'da 18 ülkede 52 milyon kişinin iklimsel değişim, yoksulluk ve silahlı çatışmalar nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

52 milyon Afrikalı açlıkla yüz yüze, System.String[]

Afrika'da 18 ülkede 52 milyon kişinin iklimsel değişim, yoksulluk ve silahlı çatışmalar nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayınladığı raporda, kıtanın güney, doğu ve orta bölümlerinde hem kuraklık hem de aşırı yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle milyonlarca kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

Zimbabve'nin 1981 yılından bu yana en az yağışı aldığı, doğuda Kenya, Etiyopya ve Somali'nin de kuraklıktan etkilendiği aktarılan raporda, Güney Sudan'da görülen sel felaketinin ise yaklaşık 900 bin kişiyi etkilediği ifade edildi.

Raporda, incelenen 18 Afrika ülkesinin son 10 yılda iklimsel felaketler nedeniyle yıllık 700 milyon dolar kaybettiğine işaret edildi.

Angola, Botsvana, Kongo Democratik Cumhuriyeti, Esvatini, Etiyopya, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mozambik, Namibya, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve'nin ele alındığı raporda, iklim krizinin yol açtığı mevsimel değişimlerin milyonlarca kişinin evini terk etmesine de yol açtığı hatırlatıldı.

İngiltere, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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