52 Orduspor: 0-1

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Musa Murat Emre (xx), Yunus Yıldız (xx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (x) - Mehmet (xx), Süleyman (x) (Dk. 81 Ömer x), Mümin (x), Zeki (x) (Dk. 57 Emirhan xx), Cantürk (xx), Burak (xx) (Dk. 81 Atakan x), Erol (x) (Dk. 57 İbrahim Can x), Polat (xx), Muhammed (xx), Osman (x) (Dk. 71 Emre x)52 ORDUSPOR: Cantuğ (xxx) - Hakan (xx), Yusuf (xxx), Emrullah (xxx), Eşref (xx), Muhammed Emin (xxxx), Gökhan Berkay (xx) (Dk. 70 Efe Kağan x) (Dk. 88 Volkan), Gökhan Özer (xxx) (Dk. 86 Emre), Gürkan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 58 Hakan xx), Şükrü Kaan (xxx)GOLLER: Dk. 20 Muhhammed Emin (52 Orduspor )SARI KARTLAR: Emrullah, Gökhan Berkay (52 Orduspor) - Mehmet, Muhammet, Cantürk (Muğlaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Muğlaspor, evinde 52 Orduspor'a da tek golle yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı: 0-1. Maçın golünü 20'nci dakikada Muhammed Emin attı.20'nci dakikada konuk ekip golü buldu. 52 Ordusporlu Muhammet Emin ceza sahası dışında önünde bulduğu topu direkt kaleye vurarak topu ağlarla buluşturdu: 0-1.22'nci dakika ev sahibi Muğlaspor Muhammed ile beraberlik şansını tepti. Ceza yayında topla buluşan Muhammed'in plase vuruşu az farkla auta çıktı.İlk devre bu skorla sona erdi.50'nci dakikada Muğlaspor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Polat'ın şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin galibiyetiyle bitti.

- Muğla