52 Orduspor FK'nin Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 3. Lig'de mücadele eden 52 Orduspor FK'de Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüp Doktoru Fatih Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp sağlık kurulunun, TFF'nin yayınladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun hareket ederek çalışmalarına devam ettiğini belirtildi.

Kulüp çalışanları, teknik heyet, futbolcular ve yöneticilerin Ordu Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiğini ifade eden Bostancı, şunları kaydetti:

"Sağlık kontrolleri sonucunda tüm çalışanlarımız, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve yöneticilerimiz Kovid-19 hastalığının teşhisine yönelik tetkik sonuçları temiz olarak raporlanmıştır. Sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcularımız ve teknik heyetimiz, 52 Orduspor FK tesislerinde yerleşerek çalışmalara başlamıştır. Bugüne kadar başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza bundan sonra da 'Sağlık her şeyden önemlidir' ilkesiyle devam edeceğimizi bildiririz."