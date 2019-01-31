52 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
1 saat önce
Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 52 parça tarihi eser ele geçirildi.
Sivas
'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 52 parça tarihi eser ele geçirildi.
Sivas'ta il jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından hafta içerisinde yürütülen uygulamalarda 35 gram esrar maddesi, 52 parça Roma
döneminde kalma sikke ve tarihi değeri bulunan araç gereç ile bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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