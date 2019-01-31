Son Dakika Haberleri: 52 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

52 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

1 saat önce

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 52 parça tarihi eser ele geçirildi.

52 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 52 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sivas'ta il jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından hafta içerisinde yürütülen uygulamalarda 35 gram esrar maddesi, 52 parça Roma döneminde kalma sikke ve tarihi değeri bulunan araç gereç ile bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

Jandarma, Sivas, 3. Sayfa
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