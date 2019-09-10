52 saka kuşu avlayan suriyeli'ye 52 bin lira ceza

Batman Çayı kıyısında saka kuşlarını avladığı tespit edilen Suriyeli Ahmet Muhammed(30), suçüstü yakalandı. Avladığı 52 saka kuşuyla yakalanan Muhammed'e, Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 'yasadışı avlama' ile 'koruma altına alınan kuşları yakaladığı' gerekçesiyle 52 bin TL para cezası kesti. Koruma altındaki 52 saka kuşu doğaya bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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