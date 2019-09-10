52 saka kuşu avlayan suriyeli'ye 52 bin lira ceza
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BATMAN'da, koruma altındaki 52 saka kuşunu avlayan Suriyeli Ahmet Muhammed'a 52 bin TL para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
BATMAN'da, koruma altındaki 52 saka kuşunu avlayan Suriyeli Ahmet Muhammed'a 52 bin TL para cezası verildi.
Batman Çayı kıyısında saka kuşlarını avladığı tespit edilen Suriyeli Ahmet Muhammed(30), suçüstü yakalandı. Avladığı 52 saka kuşuyla yakalanan Muhammed'e, Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 'yasadışı avlama' ile 'koruma altına alınan kuşları yakaladığı' gerekçesiyle 52 bin TL para cezası kesti. Koruma altındaki 52 saka kuşu doğaya bırakıldı.
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