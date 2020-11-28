52 yaşında meslek lisesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

52 yaşında meslek lisesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor

28.11.2020 11:05
52 yaşında meslek lisesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor, System.String[]

Kastamonu'da 52 yaşındaki Atiye Gencal, 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dekoratif El Sanatları Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kastamonu'da 52 yaşındaki Atiye Gencal, 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dekoratif El Sanatları Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Lisenin açık öğretim programında eğitimini tamamlayan Atiye Gencal, mezuniyet töreninde, aynı bölümde birlikte eğitim gördüğü 46 yaşındaki Seher Yılmaz ve 36 yaşındaki Şirin Gülgün ile cübbe giyip kep attı.

Lise Müdürü Hüseyin Öbek, AA muhabirine, okul bünyesindeki mesleki açık öğretim lisesi çocuk gelişimi ve el sanatları alanında yüz yüze eğitim verildiğini söyledi.

Bölüme 3 yıl önce açık lise öğrencisi de aldıklarını belirten Öbek, ilk mezunları vermenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerinin genelde halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik yaptığına işaret eden Öbek, "Kendilerini geliştirmek adına programlarımıza kayıt oluyorlar. Aldıkları belgelerle kendileri iş yeri açabiliyorlar. Mesleki açık lisemizin el sanatları bölümü öğrencileri genelde 40-50 yaş aralığında kayıt oluyor. Bu da bize ayrıca sevinç ve gurur veriyor. Azimleri bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Atiye Gencal ise bu yaşta mezun olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Bir lise daha okumak istediğini anlatan Gencal, şunları kaydetti:

"Bu belgeyle daha avantajlı olarak iş yeri açacağız. 52 yaşındayım. Bu ikinci lisem. Meslek öğrenmek güzel bir şey. İnternetten öğrenme şansı var ama öğretmenin bize öğretmesi, sınıftaki o tat, arkadaşlarla birlikte olmak çok güzel. Çok gururluyum. Giydiğim cübbeye gösteriş diyebilirler ama ben bunu hak ettim."

Gencal, Kastamonu'da üniversitede el sanatlarıyla ilgili ön lisans programı bulunmadığına dikkati çekerek, "Mezun olan arkadaşlarla el sanatları ön lisans bölümü için sınava gireceğiz. Safranbolu'ya gidip eğitimimizi taçlandırmak istiyoruz." dedi.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Seher Yılmaz da güzel şeyler öğrendiklerini dile getirerek, "Bilmediğimiz birçok teknik öğrendik. Halk eğitimde usta öğretici olarak çalışıyorum. Kendimi geliştirmeme vesile oldu. Okumanın, öğrenmenin hiçbir şekilde yaşı yok." diye konuştu.

Şirin Gülgün ise 10 yıl önce lise eğitimi için açık liseye kayıt yaptırdığını, daha sonra kaydını dondurmak zorunda kaldığını belirterek, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Hayalim gerçekleşti. Okumanın yaşı yok. Üniversitede de dekoratif el sanatları bölümünden mezun olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

10 Aralık, Kastamonu, Mezun, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 52 yaşında meslek lisesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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