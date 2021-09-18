Üye Girişi
52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ - Son Dakika

52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

18.09.2021 13:04

ÇORUM'da yaşayan Sema Büyükyabat (52), 2017 yılında Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı.

ÇORUM'da yaşayan Sema Büyükyabat (52), 2017 yılında Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Gençlik hayali olan üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Büyükyabat, bölümünü de birincilikte bitirdi.

3 çocuk annesi Sema Büyükyabat, 1987 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'ni kazandı ancak okumaya gidemedi. Aradan yıllar geçmesine rağmen Büyükyabat, eğitim hayalinden vazgeçmedi. Üniversite eğitimi için hazırlanan Büyükyabat, 2017'de sınava girdi. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan Büyükyabat, hayalini gerçekleştirdi. 4 yıllık eğitimin ardından Büyükyabat, bölümünü de birincilikte bitirdi. Büyükyabat, diplomasını Vali Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün elinden alırken, gözyaşlarını tutamadı.

'HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

Sema Büyükyabat, 1987 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini belirterek, O dönem Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'ni kazandım ama gidemedim. Sonra evlendim, çocuklarım oldu. 30 yıl boyunca onların eğitimine odaklandım. Zaman içerisinde çocuklarım büyüdü. Yaşamım yoluna girdi. Çocuklarım okulu bitirdikten sonra oğlum üniversiteye hazırlanırken, ben de üniversite sınavlarına girmeye karar verdim. Üniversite benim için özlemdi, bir ukdeydi. Üniversiteye gidememek benim için çok büyük bir eksiklikti. O yüzden sınava girdim, 'Sınavı kazanırsam açık öğretimden eğitimime devam ederim' dedim. Başardım ve sınavı kazandım. İkinci sınava girdim, onu da başardım sonra 'Çorum'da üniversite var acaba gidebilir miyim' diye düşündüm. Eşimle konuştum ve o da bana çok destek oldu sonra Tarih Bölümü'nü kazandım ve kayıt yaptırdım. Hayatımın en büyük eksikliği olan üniversite eğimini de tamamladım. Benim için çok güzel ve özel 4 yıl geçti. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Allah nasip ederse bundan sonra da eğitim hayatımı devam ettirmek istiyorum diye konuştu.

'OKULA GİTMEK BENİM İÇİN BÜYÜK ZEVKTİ'

Anne ve babasını kaybettiği için onların bugünleri göremediğini dile getiren Büyükyabat, 1987 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni kazandığımda, o dönemin şartlarından dolayı babam beni başka bir şehre göndermek istememişti ama o dönemde beni lisede okuttu. Eğitim anlamında bugünleri onlara borçluyum. Mecbur olduğum için değil okula severek geldim, okula gitmek benim için büyük bir zevkti, büyük bir heyecandı. Severek çalıştım, her şeyi zamanında yaptım. Tarih bölümü sevdiğim bir alandı ancak bu kadar seveceğimi ve bu bölümün beni bu kadar mutlu edeceğini tahmin etmiyordum dedi.

52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Hitit Üniversitesi, Üniversite, Edebiyat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak 13:44 Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı 13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim 13:02 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar 12:31 Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı 11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım 11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti 11:09 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı 10:38 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti
13:44 Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı'nı Ahlak Bakanlığı'na çevirdi, kurumda çalışan kadınlar işten çıkarıldı
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı
13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
13:01 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
12:46 Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
12:42 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi         
13:28
Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi         
13:03
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım         
12:43
Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:55
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi         
11:15
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı         
10:35
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 14:05:06. #1.12#
SON DAKİKA: 52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement