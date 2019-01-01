Son Dakika Haberleri: 52 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

52 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Nevşehir 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Mehmet Ürgen evinde ölü bulundu.

52 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Nevşehir 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Mehmet Ürgen evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Mehmet Ürgen'in evinden gelen koku sonrasında mahalle sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken polis ekipleri tarafından Mehmet Ürgen'in evinin açılması sonrasında 52 yaşındaki adamın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında Mehmet Ürgen'in 3 veya 4 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
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