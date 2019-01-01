52 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Nevşehir 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Mehmet Ürgen evinde ölü bulundu.
Nevşehir
15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Mehmet Ürgen evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Mehmet Ürgen'in evinden gelen koku sonrasında mahalle sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken polis ekipleri tarafından Mehmet Ürgen'in evinin açılması sonrasında 52 yaşındaki adamın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında Mehmet Ürgen'in 3 veya 4 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:01 Kaynak: İHA
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?