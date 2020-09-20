52 yıl hapis cezası bulunan ve 2007'de sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı - Son Dakika

52 yıl hapis cezası bulunan ve 2007'de sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı

-Dolandırıcılık, organ satışı, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlardan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2007 yılında sahte belgelerde kendini öldüren, sosyal medyada 435 bin abonesi bulunan Tayfun Demir yakalandı.

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sosyal medyada kendi adına bulunan hesabında 435 bin aboneye sahip 38 yaşındaki Tayfun Demir'i Muğla- Denizli karayolu üzerindeki Gazeller mahallesinde yakaladı.

44 ayrı suçtan aranan ve 2007 yılında sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildiren Tayfun Demir, sosyal medyada (YouTube) hayvanlara ve köy yaşamına yönelik kanalı bulunurken, sosyal medya kanalında yayınladığı videolarda sadece sesi duyuluyor. Yüzünü hiç göstermeyen Demir, 435 bin aboneye sahip.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklar ile kendini ölü gösteren, yakınlarına ait kimlik ile dolaşan Tayfun Demir'in sosyal medyadaki hesaplarını incelemeye aldı. 2007 yılında ölmesine rağmen aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan 38 yaşındaki Tayfun Demir'in yayın yaptığı mekanların detaylı incelenmesi sonrası Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesinde yaşadığı ortaya çıktı.

Kırsal mahallelerde daha çok taş yapılar ve hayvanlar üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Tayfun Demir'in adresinin belirlenmesinin ardından Asayiş Şube ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Üzerinde sahte kimlik çıkan Tayfun Demir Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis kararı bulunan Demir cezaevine gönderildi.