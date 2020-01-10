52 yıl sonra kavuştuğu gerçek ailesiyle hasret gideriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 52 yıl sonra kavuştuğu gerçek ailesiyle hasret gideriyor - Son Dakika

52 yıl sonra kavuştuğu gerçek ailesiyle hasret gideriyor

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde doğduğunda evlatlık verilen ve gerçek ailesini 52 yaşında bulan Mustafa Erdin, öz anne babasının köyünde yakınlarıyla buluştu.

52 yıl sonra kavuştuğu gerçek ailesiyle hasret gideriyor, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde doğduğunda evlatlık verilen ve gerçek ailesini 52 yaşında bulan Mustafa Erdin, öz anne babasının köyünde yakınlarıyla buluştu.

Yaptığı araştırmalar sonucu Suluova'da yaşayan 6 kardeşine ulaşan Erdin, Bayırlı köyüne giderek öz annesi Dilber ve babası Osman Şahin'in mezarı ile doğduğu evi ziyaret etti, akrabalarıyla görüşüp geçmişi hakkında bilgi aldı.

Erdin, AA muhabirine, annesinin doğum sırasında öldüğünü, 2 gün sonra da babasının kendisini başka bir köydeki aileye evlatlık verdiğini söyledi.

Sonraki yıllarda babasının evlatlık verdiği için pişmanlık duyup kendisini aradığını belirten Erdin, "Ama 'O çocuk öldü.' denildiği için aramaktan vazgeçmiş. Kardeşlerime kavuştuğum için sevinç ama yıllar önce ölen öz anne babamı görememenin de üzüntüsü yaşıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin, zor bir şey. İsterdim ki en azından babam yaşasın da elini öpeyim." ifadelerini kullandı.

Gerçek ailesini, akrabalarını bulduğunu, artık mutlu ve huzurlu olduğunu vurgulayan Erdin, gerçeğe ulaşmasında kendisine yardım eden Bayırlı Muhtarı Mehmet Demirci'ye de teşekkür etti.

Demirci ise Erdin'in kendisini telefonla arayıp "1968 yılında sizin köyde evlatlık verilme olayı oldu mu?" diye sorduğunu anlatarak, "Ben de 'Araştırayım.' dedim. Babama danıştım, o da biliyormuş hadiseyi. 'Doğru bu olay, Osman Şahin'in oğluydu.' dedi. Yıllar sonra böyle bir kavuşmaya vesile olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

Suluova, Amasya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:08 Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Son Dakika
23:08 Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği - Son Dakika
23:07 Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi - Son Dakika
23:07 Ankara numan kurtulmuş basın ödülleri töreni'nde konuştu - 2 - Son Dakika
23:02 TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 23:10:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 52 yıl sonra kavuştuğu gerçek ailesiyle hasret gideriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]