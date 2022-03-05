52 yıldır kimliksiz yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

52 yıldır kimliksiz yaşıyor

05.03.2022 13:21
52 yıldır kimliksiz yaşıyor

ESENYURT'ta resmi nikahsız eşi ve 5 çocuğu ile birlikte yaşamını sürdüren inşaat işçisi Hüseyin Dükşen (52), çocuk yaştayken kaybettiği annesi ve babası gibi nüfus kayıtlarına göre yaşamadığını, bir kimliği için yıllarca mücadele vermesine rağmen sonuç alamadığını söyledi.

ESENYURT'ta resmi nikahsız eşi ve 5 çocuğu ile birlikte yaşamını sürdüren inşaat işçisi Hüseyin Dükşen (52), çocuk yaştayken kaybettiği annesi ve babası gibi nüfus kayıtlarına göre yaşamadığını, bir kimliği için yıllarca mücadele vermesine rağmen sonuç alamadığını söyledi.

Muş'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Büyükkomşu Köyü'nde 1969 yılında dünyaya geldiğini, nüfus kayıtlarında yer almayan annesi Seray ve babası Haşim'i çocuk yaşta kaybettiğini belirten Hüseyin Dükşen, 20 yıl önce Esenyurt'a gelip yerleştiğini söyledi. Esenyurt'ta en az 5 bin kişinin kendisini tanıdığını ancak, nüfus kayıtlarına göre yaşamadığını anlatan inşaatlarda bulduğu kısa süreli işlerde sigortasız çalışan Hüseyin Dükşen, yaptığı tüm girişimlerin sonuç vermemesinden yakındı. Oturduğu Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım'dan yardım isteyen Dükşen, şöyle dedi:

"Nüfusta annem veya babamın kaydı yok. Bu nedenle benim de kaydım olmadı. Babam ve annem belli. Başkasının adına nüfusa yazılmayı da ben istemedim. İmam nikahı ile evlendiğim Menice Özer'den Ali Fırat (16), Muhammet (15), Nazlıcan (11), Ronay (9) ve Beritan (5) isimli çocuklarım oldu. Nüfusta baba olarak benim adım var ancak annelerinin adına kaybettirdik. 4'ü okula gidiyor. Kimliğim olamadığı için bugüne kadar sigortalı bir işte çalışamadım. Ben Türk vatandaşıyım ama kimliğim yok. Askerlik yapamadım. Koronavirüs salgını nedeniyle aşı olamadığım gibi birçok yer için istenen HES kodunu bile alamadım. Belediye otobüsü için kart bile çıkaramadım. 20 yıldır açtığım dava ve başvurulardan sonuç alamadım. Bütün umudum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu veya Cumhurbaşkanımızın sesimi duyup bana artık bir kimlik çıkarmalarıdır. Yurt dışından gelen milyonlarca kişinin kimliği oldu benim ise kimliğim olmadı. Kimlik çıkarabilmek için yabancılar gibi bir ara Göç İdaresi'ne yönlendirdiler. O da olmadı. Ne olur artık sesim duyulsun. Kimliksiz yaşamak çok zor. Kullandığım telefon hattı bile eşimin adına kayıtlı. Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanını duydum. Benim durumuma benziyormuş."

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, Hüseyin Dükşen ve ailesinin içinde bulunduğu durumu yakından bildiğini ancak, çözüm için elinden bir şey gelmediğini sorunun artık kısa sürede çözülmesini umduğunu söyledi.


52 yıldır kimliksiz yaşıyor
52 yıldır kimliksiz yaşıyor
52 yıldır kimliksiz yaşıyor
YORUMLAR
500
Böyle arkadaş düşman başına! Esenyurtlu gence arkadaşlarından yangın tüplü, yumurtalı doğum günü partisi Böyle arkadaş düşman başına! Esenyurtlu gence arkadaşlarından yangın tüplü, yumurtalı doğum günü partisi MUŞ OVASI, SU ALTINDA KALDI MUŞ OVASI, SU ALTINDA KALDI

Malazgirt, Esenyurt, İnşaat, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 52 yıldır kimliksiz yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
12:57 Kanlı olduğu aileyle barışmak için 250 bin lira para arıyor ama...
12:44 Kocasının kendisini bir erkekle aldattığını düşündü! Bunu fark eden koca, kadını öldürüp parçalara böldü ve farklı yerlere gömdü
12:41 64 kilometrelik konvoyla Kiev sınırında bekliyorlar! Ukrayna konvoya neden saldırmıyor? Ukraynalı asker: Saldırmıyoruz çünkü sivillere yakınlar
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
12:31 Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir değişti, pir değişti! Yıllar ona bir hayli yaramışa benziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 13:29:08. #1.12#
SON DAKİKA: 52 yıldır kimliksiz yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement