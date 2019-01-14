52 yıldır sürüyor: DYO Sanat Ödülleri
1 saat önce
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri Sergisi, Galata Rum Okulu'nda verilen özel bir davetle sanatseverlere kapılarını açtı.
Yaşar
Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri Sergisi, Galata
Rum Okulu'nda verilen özel bir davetle sanatseverlere kapılarını açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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