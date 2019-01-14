Son Dakika Haberleri: 52 yıldır sürüyor: DYO Sanat Ödülleri

52 yıldır sürüyor: DYO Sanat Ödülleri

1 saat önce

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri Sergisi, Galata Rum Okulu'nda verilen özel bir davetle sanatseverlere kapılarını açtı.

52 yıldır sürüyor: DYO Sanat Ödülleri, System.String[]
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri Sergisi, Galata Rum Okulu'nda verilen özel bir davetle sanatseverlere kapılarını açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Galata, Yaşar, Ekonomi
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