520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı - Son Dakika

520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı

09.10.2020 12:30
520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 yılının 9 aylık döneminde yurt içi ve yurt dışında 12 bin 417 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek yaklaşık 520 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 yılının 9 aylık döneminde yurt içi ve yurt dışında 12 bin 417 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek yaklaşık 520 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ikinci Başkanı İhsan Açık, kurban döneminin yanı sıra yıl boyunca hayır sahiplerinin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanı ihtiyaç duyulan bölgelerde keserek mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi.

Vakıf olarak Türkiye başta olmak dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde bin 3 şubemiz ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Kurban faaliyetlerimiz de en önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. 27 yıldır yürüttüğümüz vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetlerimizin yanı sıra milletimizin yıl boyunca Vakfımıza bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını da büyük bir hassasiyetle keserek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ülkemizde, açlık, savaş, zulüm ve kederin kol gezdiği coğrafyalarda 'yok mu bir yardım eli' diye bekleyen mağdurlara milletimizin yardım elini ulaştırıyor veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görüyoruz" diye konuştu.

İnsanlığın şefkat ve merhamete her zamankinden daha fazla muhtaç olduğu bu dönemde dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Açık, "2020 yılının ilk 9 aylık döneminde 2 bin 501'i yurt içinde 9 bin 916'sı yurt dışında olmak üzere 12 bin 417 hisse adak, akika ve şükür kurbanını keserek yaklaşık 520 bin mazlum ve mağdura kurban eti dağıttık. Milletimizin destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin evine sadece kurban döneminde değil yılın her döneminde et girmesi için gayret gösteriyoruz. Ne kadar çok bağış alabilirsek o kadar çok ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam ediyoruz. Bu yolda en büyük destekçimiz vefakar milletimiz ve hayırseverlerimiz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Adak, akika ve şükür kurbanı bedellerinin yurt içi bin 50, yurt dışı ise 850 TL olarak belirlendiğini ifade eden Açık, "Vatandaşlarımız 'bagis.tdv.org' sayfamızdan online olarak, mobil uygulamalar ve banka aracılığı ile bağış yapabilmektedir. Ayrıca Vakıf genel merkezimize gelerek de yine makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0 (312) 416 90 00 hattını arayabilir" şeklinde konuştu. - ANKARA

520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı
520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı
520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı
520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı
520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 520 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırıldı - Son Dakika

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