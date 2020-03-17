520 bin TL'lik Porsche icradan yarı fiyatına satılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 520 bin TL'lik Porsche icradan yarı fiyatına satılacak - Son Dakika Ekonomi

520 bin TL'lik Porsche icradan yarı fiyatına satılacak

7 saat önce

İstanbul'da 520 bin TL değerindeki Porsche marka otomobil icradan yarı fiyatı olan 260 bin TL'den satışa çıkarılacak.

520 bin TL'lik Porsche icradan yarı fiyatına satılacak, System.String[]

İstanbul'da 520 bin TL değerindeki Porsche marka otomobil icradan yarı fiyatı olan 260 bin TL'den satışa çıkarılacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 520 bin TL değerindeki 41 V 00451 plakalı 2012 Model Porsche marka Panamera model spor otomobil icradan yarı fiyatı olan 260 Bin TL'den satışa çıkacak. Şartnamede aracın siyah renkte, dizel ve sunrooflu olduğu belirtilirken, aracın anahtar ve ruhsatının olmadığı da belirtilmiş. 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'da satışa çıkacak olan aracın durumunun iyi olduğu da şartnamede yer alırken, hiçbir hasar ve kasko kaydının bulunmadığı da belirtilmiş. İcra uzmanı Caner Çakı, satılacak olan araç hakkında bilgiler vererek, "Şartnameye baktığımızda araç ile ilgili ayrıntıları görebiliyoruz. Özellikle vurgulamak istediğim bir konu da aracın anahtar ve ruhsatının olmayışıdır. İhaleye girecek olanlar anahtar ve ruhsatı yok diye endişe ediyorlar fakat endişe edilecek bir durum yok. Çünkü icradan satılan araçlarda yapılan ihale sonrası alacakları evraklarla gidip aracın ruhsatını kolaylıkla çıkartabilirler. Aynı şekilde anahtarı da yaptırabilirler ve aracı sorunsuz kullanabilirler. İcradan alınan araçlarda bu gibi durumlarda alıcılar hiçbir şekilde mağdur edilmez ve gereken evrakların çıkartılması için gerekli düzenlemeler mevcuttur. Aracın genel durumuna baktığımızda hasar ve kasko kaydının bulunmadığı görünüyor yine şartnamede kaporta durumunun iyi olduğu da ifade edilmiş. Araçta plakanın bulunmadığına da değinilmiş, yukarıda belirttiğim gibi ruhsat çıkartma için geçerli olan işlemler, plaka çıkartırken de geçerli olacaktır" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Porsche, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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